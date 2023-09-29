Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич недовольны своими новыми ролями в «Реале». Как сообщает Madrid Xtra, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану, немец и хорват уверены, что они по-прежнему хороши для основного состава команды.

Отмечается, что Кроос и Модрич раздражены постоянными комментариями об их возрасте. При этом немец считает странным, что его ставят в один ряд с хорватом, несмотря на разницу в возрасте. Кроосу сейчас 33 года, а Модричу – 38.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 30 сентября, - против лидирующей «Жироны» на выезде.