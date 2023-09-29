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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Почему Захарян не сыграет с «Атлетиком» - в «Реал Сосьедаде» ответили

29 Сентября 2023 • 15:35 Комментировать (1)

Полузащитник Арсен Захарян не попал в список футболистов, которые могут сыграть за «Реал Сосьедад» в субботнем матче Ла Лиги против «Атлетика» (Бильбао). На днях россиянин вернулся к тренировкам после выздоровления от коронавируса.

В пресс-службе «Реал Сосьедада» дали комментарий по поводу отсутствия Захаряна в заявке.

«Арсен Захарян ещё не набрал форму после недавней болезни», - ответ клуба из Сан-Себастьяна приводит Sport24.

После перехода из «Динамо» Захарян поучаствовал в трёх матчах чемпионата Испании. Результативными действиями 20-летний полузащитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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Leonardis
29 Сентября 2023 в 16:03
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