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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян пропустит ещё один матч «Реал Сосьедада»

29 Сентября 2023 • 15:17 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетик Б
1 2.25 X 3.30 2 3.50
30.09 22:00

В субботу «Реал Сосьедад» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика». Пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна опубликовала список футболистов, которые могут выйти на футбольное поле. В списке не оказалось полузащитника Арсена Захаряна.

Стоит напомнить, что Захарян только на днях возобновил тренировочный процесс после перенесённого коронавируса.

После трансфера в «Реал Сосьедад» из «Динамо» Арсен Захарян поучаствовал в трёх матчах Ла Лиги. Россиянин суммарно провёл на поле 35 минут, но не отмечался результативными действиями.

«Реал Сосьедад» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИК Б
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