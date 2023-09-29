​Захарян пропустит ещё один матч «Реал Сосьедада»

В субботу «Реал Сосьедад» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетика». Пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна опубликовала список футболистов, которые могут выйти на футбольное поле. В списке не оказалось полузащитника Арсена Захаряна.

Стоит напомнить, что Захарян только на днях возобновил тренировочный процесс после перенесённого коронавируса.

После трансфера в «Реал Сосьедад» из «Динамо» Арсен Захарян поучаствовал в трёх матчах Ла Лиги. Россиянин суммарно провёл на поле 35 минут, но не отмечался результативными действиями.

«Реал Сосьедад» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице.