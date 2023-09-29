​Президент «ПСЖ» призвал «Реал» и «Барселону» одуматься

Только «Реал» и «Барселона» по-прежнему поддерживают проект Суперлиги, который пару лет назад быстро свернулся. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на вопрос о своём отношении к этим клубам.

«Говорят, что я воюю с «Реалом» и «Барселоной»? Я никогда не обсуждаю эти клубы, даже в более приватной обстановке. Я всегда говорю им и советую вернуться в Ассоциацию европейских клубов. Мы ждём их обратно. «Ювентус» уже вышел из проекта Суперлиги. «Реал» и «Барселона» должны сделать то же самое – у них нет другого выхода. Я не против этих клубов и не хочу, чтобы их исключали. Я противник конфликтов. Если же они хотят сражаться, то пускай делают это сами. У нас есть свои дела», - сказал аль-Хелаифи в интервью Meczyki.