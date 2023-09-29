​Президент «ПСЖ» дал понять, что клуб думал о подписании Левандовски

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на вопрос, был ли клуб когда-нибудь близок к подписанию нападающего Роберта Левандовски.

«Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов, а также о трансферах, которые могли или могут произойти. Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Каждый клуб мира смотрел на него и на каком-то этапе задумывался о его подписании. Сегодня он в «Барселоне», и я уважаю это. Вы [поляки] должны гордиться им. Таких бомбардиров, забивающих почти в каждом матче, было не так много. Роберт – машина для забивания голов и отличный парень», - сказал аль-Хелаифи в интервью польскому Meczyki.