Стало известно, когда «Барселона» объявит о продлении контракта с Ямалем

Каталонская «Барселона» определилась с датой, когда объявит о продлении контракта со своим вингером Ламином Ямалем. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» объявят о продлении соглашения с молодым талантом второго октября.

На эту дату «Барселона» уже запланировала официальное мероприятие, которое могут посетить болельщики. Президент Жоан Лапорта традиционно будет присутствовать на церемонии и прокомментирует продление контракта с Ямалем.

Ламин провёл 7 матчей в новом розыгрыше чемпионата Испании, где отметился одним ассистом и заработанным пенальти. Минувшим летом интерес к футболисту проявлял «Манчестер Сити».