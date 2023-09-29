У Алонсо большой авторитет в «Барселоне», он является одним из лидеров в раздевалке

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо пользуется большим авторитетом в команде. Как сообщает журналист Иван Сан Антонио, несмотря на маленькое количество игровой практики, испанец является одним из лидеров в раздевалке.

Источник также дал понять, что для молодых игроков Алонсо является одним из примеров. Когда Маркос произносит речи в раздевалке, все внимательно его слушают. Главный тренер Хави Эрнандес также очень доволен отношением испанца к делу.

Напомним, у Алонсо в конце сезона истекает контракт с «Барселоной». Он выступает за команду с лета 2022 года, когда перебрался свободным агентом из лондонского «Челси».