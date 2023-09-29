Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» - «Севилья»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Севильей».

«Барселона» сильнее соперника. «Севилья» сейчас уже не та команда, которая часто доставляла проблемы лидерам Ла Лиги. Так что я уверен, что каталонцы тут наберут три очка», - передает слова эксперта «ВсёПроСпорт».

Матч восьмого тура Ла Лиги «Барселона» - «Севилья» пройдет в пятницу, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.