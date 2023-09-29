Гари Невилл: «Беллингем может стать величайшим английским футболистом в истории»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о новичке мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

«Беллингем – один из главных трансферов лета. Если он продолжит в том же духе, то может стать величайшим английским футболистом в истории. Джуд обладает огромным талантом. Он техничен и постоянно находится в движении. У Беллингема прекрасный футбольный интеллект, но прежде всего хочу отметить его трудолюбие», - передает слова Невилла газета Marca.

20-летний англичанин перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии». В Ла Лиге Джуд провел шесть поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом.