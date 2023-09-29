«Барселона» не проигрывает «Севилье» дома в Ла Лиге уже 20 лет

В рамках восьмого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на домашнем стадионе примет «Севилью». Стоит отметить, что «сине-гранатовые» не проигрывают андалусийцам на своем поле уже 20 лет.

Последнее поражение было в сезоне 2002/2003, когда «сине-гранатовые» уступили «Севилье» со счетом 0:3. После этого «Барселона» победила 17 раз и сыграла трижды вничью.

Матч состоится сегодня, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, а гости располагаются на 12-й позиции.