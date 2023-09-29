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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гендиректор «Атлетико» обвинил «Реал» в давлении на судей

29 Сентября 2023 • 07:45 Комментировать

Мигель Анхель Хиль, который является гендиректором мадридского «Атлетико», высказался о влиянии «Реала» на арбитров.

«Они фальсифицируют соревнования, создают невыносимые условия для судей. Аргументы, которые «Реал» использует против арбитров, были бы смешными, если бы это не было чем-то серьезным и влияющим на ход соревнований», - передает слова руководителя газета Marca.

После семи туров испанского чемпионата «королевский» клуб набрал 18 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Матрасники», в свою очередь, с 13 очками располагаются на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Мигель Анхель Хиль
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