Гендиректор «Атлетико» обвинил «Реал» в давлении на судей

Мигель Анхель Хиль, который является гендиректором мадридского «Атлетико», высказался о влиянии «Реала» на арбитров.

«Они фальсифицируют соревнования, создают невыносимые условия для судей. Аргументы, которые «Реал» использует против арбитров, были бы смешными, если бы это не было чем-то серьезным и влияющим на ход соревнований», - передает слова руководителя газета Marca.

После семи туров испанского чемпионата «королевский» клуб набрал 18 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Матрасники», в свою очередь, с 13 очками располагаются на пятой позиции.