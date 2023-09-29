Тренер «Жироны» высказался о лидерстве в Ла Лиге

Наставник «Жироны» Мичел высказался насчет лидерства своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Команда добыла шесть побед подряд в чемпионате, а это очень тяжело сделать. В ближайшем матче с «Реалом» мы должны наслаждаться моментом и думать только об игре. Мы будем противостоять одной из лучших команд мира в статусе лидера Ла Лиги. Первое место – это прекрасно, но нам нужно продолжать расти», - передает слова специалиста AS.

После семи туров «Жирона» набрала 19 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Матч против «Реала» состоится завтра, 30 сентября.