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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Жироны» высказался о лидерстве в Ла Лиге

29 Сентября 2023 • 07:38 Комментировать

Наставник «Жироны» Мичел высказался насчет лидерства своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Команда добыла шесть побед подряд в чемпионате, а это очень тяжело сделать. В ближайшем матче с «Реалом» мы должны наслаждаться моментом и думать только об игре. Мы будем противостоять одной из лучших команд мира в статусе лидера Ла Лиги. Первое место – это прекрасно, но нам нужно продолжать расти», - передает слова специалиста AS.

После семи туров «Жирона» набрала 19 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Матч против «Реала» состоится завтра, 30 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мичел Жирона
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