Полузащитник клуба «Абха» Саад Бгир хочет видеть в своей команде звезду «Барселоны» Роберта Левандовски.

По достоверным данным, польский нападающий получал предложения из Саудовской Аравии летом, но ответил отказом из-за желания продолжать выступления в «Барселоне». Тем не менее, по словам Бгира, «Абха» должна попробовать переманить 35-летнего футболиста в свои ряды в будущем: «Нам нужны игроки топ-уровня – например, Левандовски. Клубу следует рассмотреть такие подписания, если это будет возможно», – цитирует Sport 29-летнего тунисца.

«Абха» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после семи туров.