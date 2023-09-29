«Барселона» в скором времени проведёт переговоры по новому контракту де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение нидерландского игрока рассчитано до конца сезона-2025/26, но в «Барселоне» намерены заключить обновлённую сделку с хавбеком. Как информирует журналист Фернандо Поло, в скором времени представители каталонского клуба встретятся с агентом де Йонга для переговоров по продлению договора. Отмечается, что 26-летний футболист находится в хороших отношениях с руководством «сине-гранатовых».

Френки де Йонг отметился одним забитым мячом в семи матчах нынешнего сезона. Недавно лидер полузащиты каталонцев получил травму, из-за которой может не сыграть до конца октября.