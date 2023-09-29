Симеоне – о победе над «Осасуной»: «Было нелегко, но «Барселона» тоже выиграла здесь с трудом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после победы над «Осасуной» (2:0).

«Матрасники» добыли три очка в выездном матче Ла Лиги благодаря точным ударам Антуана Гризманна и Родриго Рикельме на 20-й и 81-й минутах соответственно.

«Здесь всегда трудно побеждать. «Осасуна» способна создать много проблем, и сегодня нам тоже было непросто, но и «Барселона» недавно испытала большие трудности на этом стадионе. В первом тайме мы смотрелись хорошо, а после перерыва начала сказываться усталость. К счастью, мы смогли реализовать свои моменты и добиться важнейшей победы», – передаёт Mundo Deportivo комментарии Симеоне.