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Симеоне – о победе над «Осасуной»: «Было нелегко, но «Барселона» тоже выиграла здесь с трудом»

29 Сентября 2023 • 01:11 Комментировать
Осасуна
0:2
Атлетико М
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами после победы над «Осасуной» (2:0).

«Матрасники» добыли три очка в выездном матче Ла Лиги благодаря точным ударам Антуана Гризманна и Родриго Рикельме на 20-й и 81-й минутах соответственно.

«Здесь всегда трудно побеждать. «Осасуна» способна создать много проблем, и сегодня нам тоже было непросто, но и «Барселона» недавно испытала большие трудности на этом стадионе. В первом тайме мы смотрелись хорошо, а после перерыва начала сказываться усталость. К счастью, мы смогли реализовать свои моменты и добиться важнейшей победы», – передаёт Mundo Deportivo комментарии Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне
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