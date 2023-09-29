​У руководства «Хетафе» лопнуло терпение

В последние недели скромный мадридский клуб «Хетафе» оказался под огнем критики за контракт с Мэйсоном Гринвудом - испанская публика приняла эту весть очень худо.

И в матче с «Атлетиком» в шестом туре чемпионата Испании ситуация взорвалась - во время игры Иньяки Уильямс и Бордалас сошлись в кулачном поединке. После этого руководство клуба очень резко высказалось посредством пресс-релиза:

- «Хетафе» хочет подчеркнуть свое полное неприятие к тому, что распевают про наш клуб на выездных матчах, попытки оскорбить нас, руководство и игроков клуба. Мы требуем проявить уважение к «Хетафе», - гласит пресс-релиз «Хетафе».