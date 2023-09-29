«Атлетико» не дрогнул под атаками «Осасуны» и победил

В последнем матче седьмого тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала «Атлетико». В середине первого тайма Сэмюел Лино прострелил во вратарскую, голкипер отбил мяч перед собой, и Антуан Гризманн с острого угла добавил мяч в сетку. У хозяев моментов было точно не меньше, в одном из них Хоан Мохика с острого угла попал в каркас ворот. После перерыва «Осасуна» могла забивать не раз, Эсекель Авила постоянно бил рядом со створом. Ян Облак далеко выбежал из ворот, но его грубую ошибку исправил защитник. Анте Будимир ударил локтем по лицу Акселя Витселя в голевой атаке памплонцев, поэтому гол отменен. А вот гости тут же забили по правилам, в контратаке Лино адресовал мяч в штрафную, Родриго Рикельме обыграл вратаря и удвоил перевес. В концовке Альваро Мората и Авила получили по красной карточке и получили шанс продолжить конфликт за пределами поля.

«Атлетико» победил со счетом 2:0 и с 13 очками вышел на пятое место, соперник (7) делит 12-ю строчку.