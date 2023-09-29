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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не дрогнул под атаками «Осасуны» и победил

29 Сентября 2023 • 00:25 Комментировать
Осасуна
0:2
Атлетико М
окончен

В последнем матче седьмого тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала «Атлетико». В середине первого тайма Сэмюел Лино прострелил во вратарскую, голкипер отбил мяч перед собой, и Антуан Гризманн с острого угла добавил мяч в сетку. У хозяев моментов было точно не меньше, в одном из них Хоан Мохика с острого угла попал в каркас ворот. После перерыва «Осасуна» могла забивать не раз, Эсекель Авила постоянно бил рядом со створом. Ян Облак далеко выбежал из ворот, но его грубую ошибку исправил защитник. Анте Будимир ударил локтем по лицу Акселя Витселя в голевой атаке памплонцев, поэтому гол отменен. А вот гости тут же забили по правилам, в контратаке Лино адресовал мяч в штрафную, Родриго Рикельме обыграл вратаря и удвоил перевес. В концовке Альваро Мората и Авила получили по красной карточке и получили шанс продолжить конфликт за пределами поля.

«Атлетико» победил со счетом 2:0 и с 13 очками вышел на пятое место, соперник (7) делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Осасуна0:2Атлетико М
  20'Гризманн Антуан (0:1)
  81'Рикельме Родриго (0:2)
Айтор ФернандесАресо ХесусКатена Алехандро  54'Гарсия Давид IIIКруз ХуанОрос Аймар  76'Торро Лукас 66' (Монкайола Хон ( 66') Ибаньес Пабло 66' (Муньос Икер ( 66') Авила ЭсекьельБудимир Анте 79' (Гарсия Рауль ( 79') Мохика Хоан 79' (Барха Энрике ( 79')
Запасные: Гарсия РубенЭррера СерхиоВидаль НачоПенья РубенАрнаис ХосеЭррандо ХорхеСтаматакис Димитриос
Облак ЯнХименес ХосеВитсель АксельЭрмосо МариоМолина Науэль 61' (Аспиликуэта Сесар ( 61') Лино СэмуелЛьоренте Маркос 67' (Рикельме Родриго ( 67') Коке ХорхеНьигес СаульГризманн АнтуанМората Альваро
Запасные: Нино АдрианМарко МореноКостис ИлиасХисмера АйторГрбич ИвоЭль Жебари СалимГалан ХавиГомис Антонио
28 сентября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Атлетико Мадрид
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