Аспиликуэта достиг отметки в 500 матчей в топ-5 европейских лигах

Правый защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта проводит 500-й матч в рамках ведущих чемпионатов.

34-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте матча Ла Лиги против «Осасуны», заняв место Науэля Молины. По информации Opta, данный поединок стал для Аспиликуэты 500-м в пяти сильнейших европейских лигах. Основная доля игр пришлась на времена выступления испанца за лондонский «Челси» (349), ещё 99 матчей он провёл в цветах сегодняшнего соперника – «Осасуны», 47 – за французский «Марсель». В составе «матрасников» игрок вышел в пятый раз.

Текстовая трансляция матча «Осасуна» – «Атлетико» проходит на сайте LiveResult.ru.