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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аспиликуэта достиг отметки в 500 матчей в топ-5 европейских лигах

29 Сентября 2023 • 00:02 Комментировать
Осасуна
0:2
Атлетико М
окончен

Правый защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта проводит 500-й матч в рамках ведущих чемпионатов.

34-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте матча Ла Лиги против «Осасуны», заняв место Науэля Молины. По информации Opta, данный поединок стал для Аспиликуэты 500-м в пяти сильнейших европейских лигах. Основная доля игр пришлась на времена выступления испанца за лондонский «Челси» (349), ещё 99 матчей он провёл в цветах сегодняшнего соперника – «Осасуны», 47 – за французский «Марсель». В составе «матрасников» игрок вышел в пятый раз.

Текстовая трансляция матча «Осасуна» – «Атлетико» проходит на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта
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