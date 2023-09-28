Чичарито: «Не знаю ни одного игрока, который считал бы Роналду трудным человеком»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито поделился мнением о Криштиану Роналду.

Мексиканец пересёкся с португальским форвардом в период недолгого совместного пребывания в «Реале» с 2014 по 2015 год – тогда Хавьер Эрнандес был арендован «сливочными» у «Манчестер Юнайтед».

«Играть вместе с Роналду – это невероятно. Есть кое-что, о чём люди упоминают недостаточно часто, говоря о Криштиану, – его влияние на команду в раздевалке. Одно его присутствие уже привносит нечто исключительное – я не встречал ни одного похожего футболиста. Я не знаю никого, кто считал бы Роналду трудным человеком», – цитирует Madrid Xtra Чичарито.