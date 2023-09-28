«Барселона» изучает возможность приглашения ряда звёздных игроков следующим летом.

Из-за финансовых трудностей каталонский клуб вряд ли сможет рассчитывать на дорогостоящие трансферы, в связи с чем, вероятно, сосредоточится на приглашении свободных агентов или футболистов, доступных по сниженной цене. По данным Mundo Deportivo, на сегодняшний день «Барселона» присматривается к Жоржиньо («Арсенал»), Нико Уильямсу («Атлетик») и Антони Марсьялю («Манчестер Юнайтед»), чьи контракты истекают по окончании сезона.

Кроме того, «сине-гранатовые» следят за Маттейсом де Лигтом («Бавария») и Каем Хаверцем («Арсенал»), которые, по слухам, могут быть проданы в 2024 году, а также за Джедоном Санчо («Манчестер Юнайтед»), отстранённым от тренировок из-за конфликта с Эриком тен Хагом.