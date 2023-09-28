Серхио Рамос: «Было бы неплохо забить «Барселоне», но я сосредоточен на защите»

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной».

«Сине-гранатовые» примут в родных стенах андалусийцев в пятницу. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

«Гол в ворота «Барселоны»? Было бы неплохо, но я сосредоточен на том, чтобы уверенно сыграть в защите и помочь команде сыграть «на ноль». Впрочем, мы уже приготовили приготовили празднование гола», – цитирует Barca Universal 37-летнего центрбека.

Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в начале сентября. С момента своего прихода в команду ветеран успел отыграть два матча, оба раза выйдя на поле с первых минут.