Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхио Рамос: «Было бы неплохо забить «Барселоне», но я сосредоточен на защите»

28 Сентября 2023 • 22:49 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.35 X 5.40 2 8.50
Через 22 ч. 37 мин.

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной».

«Сине-гранатовые» примут в родных стенах андалусийцев в пятницу. Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

«Гол в ворота «Барселоны»? Было бы неплохо, но я сосредоточен на том, чтобы уверенно сыграть в защите и помочь команде сыграть «на ноль». Впрочем, мы уже приготовили приготовили празднование гола», – цитирует Barca Universal 37-летнего центрбека.

Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в начале сентября. С момента своего прихода в команду ветеран успел отыграть два матча, оба раза выйдя на поле с первых минут.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Серхио Рамос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Алавес Алавес
1
1
2.07 3.30 4.10
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Бетис Бетис
1
1
3.30 3.35 2.34
Видео
Перерыв
Осасуна Осасуна
Атлетико М Атлетико М
0
1
3.65 3.65 2.07
Видео
29.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Севилья Севилья
1.44 5.00 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
23:04 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Реала» следующим летом может пополнить ряды «Интера» слухи
22:49 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос: «Было бы неплохо забить «Барселоне», но я сосредоточен на защите»
22:16 · Испания. Ла Лига
Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедада»
22:03 · Испания. Ла Лига
«Гранада» с «Бетисом» не определили сильнейшего
22:00 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:57 · Испания. Ла Лига
«Сельта» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Алавесом»
21:14 · Испания. Ла Лига
Гюлер не успеет восстановиться до матча «Реала» с «Барселоной» 1 слухи
21:11 · Испания. Ла Лига
​Хави прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны»
21:06 · Испания. Ла Лига
Мендилибар высказался о том, как «Севилья» может обыграть «Барселону»
20:28 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался перед матчем «Севильей»
19:03 · Испания. Ла Лига
Ла Лига может оштрафовать «Атлетик» из-за поведения фанатов
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Спор «Зенита» и «Барселоны» по Малкому – ФИФА поддержала чемпиона России 8
13:58 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес был разочарован своим выступлением против «Мальорки» 1
13:48 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Рубина» отказал клубу Ла Лиги
13:42 · Испания. Ла Лига
Рюдигер может сыграть с «Жироной»
Все новости
Рекомендуем