Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян возобновил тренировки в общей группе испанского клуба.

20-летний футболист пропустил два последних тура из-за коронавируса.

«Захарян чувствует себя хорошо после болезни. Он работает в общей группе, в обычном режиме. Вся команда готовится к субботнему матчу против «Атлетик» из Бильбао», - приводит слова пресс-службы испанского клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в ближайшем туре «Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» Бильбао. Игра состоится в субботу, 30 сентября. Начало - в 22:00 по московскому времени.