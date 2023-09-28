«Гранада» с «Бетисом» не определили сильнейшего

Проигравшая пять матчей на старте сезона «Гранада» принимала середняков из «Бетиса» в седьмом туре Ла Лиги. Лукас Бое зарядил в штангу в середине первого тайма. Мюрто Узуни вскоре не попал в створ в отличной позиции. На 51-й минуте Ассане Диао из-за пределов штрафной нанес меткий удар - 0:1. В середине второго тайма Брайан Сарагоса и Бое разыграли мяч до верного, счет стал равным. Сарагоса мог и сам забить, но Клаудио Браво здорово выручил.
В итоге 1:1, севильцы делят девятое место с 9 очками в активе, соперник начал четвертое очко и идет вторым с конца.
Протокол игры
|51'Диао Ассане (0:1)
|(1:1) Бое Лукас67'
Феррейра Андре•Санчес Рикард•Микель Игнаси• 74'Торренте Рауль•Нева Карлос•Мелендо Оскар63' (Кальехон Хосе (63') •Гумбау Херард 3'74' (Петрович Ньегош (74') •Вильяр Гонсало63' (Руис Серхио (63') •Пуэртас Антонио74' (Вайссман Шон (74') •Узуни Мюрто38' (Сарагоса Брайан (38') •Бое Лукас
Браво Клаудио•Руибаль Айтор• 88'Песселья Херман•Риад Чади•Абнер•Гидо Родригес•Гуардадо Андрес73' (Иглесиас Борха (73') •Диао Ассане81' (Круз Хуан (81') •Иско Аларкон81' (Рока Марк (81') •Эззалзули Абде58' (Родри Родриго (58') •Перес Айосе73' (Карвалью Вилльям (73')
28 сентября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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