«Гранада» с «Бетисом» не определили сильнейшего

Проигравшая пять матчей на старте сезона «Гранада» принимала середняков из «Бетиса» в седьмом туре Ла Лиги. Лукас Бое зарядил в штангу в середине первого тайма. Мюрто Узуни вскоре не попал в створ в отличной позиции. На 51-й минуте Ассане Диао из-за пределов штрафной нанес меткий удар - 0:1. В середине второго тайма Брайан Сарагоса и Бое разыграли мяч до верного, счет стал равным. Сарагоса мог и сам забить, но Клаудио Браво здорово выручил.

В итоге 1:1, севильцы делят девятое место с 9 очками в активе, соперник начал четвертое очко и идет вторым с конца.