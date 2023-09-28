Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» с «Бетисом» не определили сильнейшего

28 Сентября 2023 • 22:03 Комментировать
Гранада
1:1
Бетис
окончен

Проигравшая пять матчей на старте сезона «Гранада» принимала середняков из «Бетиса» в седьмом туре Ла Лиги. Лукас Бое зарядил в штангу в середине первого тайма. Мюрто Узуни вскоре не попал в створ в отличной позиции. На 51-й минуте Ассане Диао из-за пределов штрафной нанес меткий удар - 0:1. В середине второго тайма Брайан Сарагоса и Бое разыграли мяч до верного, счет стал равным. Сарагоса мог и сам забить, но Клаудио Браво здорово выручил.

В итоге 1:1, севильцы делят девятое место с 9 очками в активе, соперник начал четвертое очко и идет вторым с конца.

Протокол игры  
Гранада1:1Бетис
  51'Диао Ассане (0:1)
(1:1) Бое Лукас67'  
Феррейра АндреСанчес РикардМикель Игнаси  74'Торренте РаульНева КарлосМелендо Оскар 63' (Кальехон Хосе ( 63') Гумбау Херард  3' 74' (Петрович Ньегош ( 74') Вильяр Гонсало 63' (Руис Серхио ( 63') Пуэртас Антонио 74' (Вайссман Шон ( 74') Узуни Мюрто 38' (Сарагоса Брайан ( 38') Бое Лукас
Запасные: Манафа ВилсонВиктор ДиасПереа АльбертоРомеро РафаэльДьедиу ФамараРубио МигельАльваро Фернандес
Браво КлаудиоРуибаль Айтор  88'Песселья ХерманРиад ЧадиАбнерГидо РодригесГуардадо Андрес 73' (Иглесиас Борха ( 73') Диао Ассане 81' (Круз Хуан ( 81') Иско Аларкон 81' (Рока Марк ( 81') Эззалзули Абде 58' (Родри Родриго ( 58') Перес Айосе 73' (Карвалью Вилльям ( 73')
Запасные: Алтимира СерхиМиранда ХуанБельерин ЭкторСилва РуиВьейтес ФрансискоВисус Рикардо
28 сентября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Гранада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Алавес Алавес
1
1
2.07 3.30 4.10
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Бетис Бетис
1
1
3.30 3.35 2.34
Видео
50 мин
Осасуна Осасуна
Атлетико М Атлетико М
0
1
3.65 3.65 2.07
Видео
29.09.23 в 22:00
Барселона Барселона
Севилья Севилья
1.44 5.00 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
23:04 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Реала» следующим летом может пополнить ряды «Интера» слухи
22:49 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос: «Было бы неплохо забить «Барселоне», но я сосредоточен на защите»
22:16 · Испания. Ла Лига
Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедада»
22:03 · Испания. Ла Лига
«Гранада» с «Бетисом» не определили сильнейшего
22:00 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:57 · Испания. Ла Лига
«Сельта» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Алавесом»
21:14 · Испания. Ла Лига
Гюлер не успеет восстановиться до матча «Реала» с «Барселоной» 1 слухи
21:11 · Испания. Ла Лига
​Хави прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны»
21:06 · Испания. Ла Лига
Мендилибар высказался о том, как «Севилья» может обыграть «Барселону»
20:28 · Испания. Ла Лига
​Хави высказался перед матчем «Севильей»
19:03 · Испания. Ла Лига
Ла Лига может оштрафовать «Атлетик» из-за поведения фанатов
14:42 · Россия. Премьер-лига
​Спор «Зенита» и «Барселоны» по Малкому – ФИФА поддержала чемпиона России 8
13:58 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес был разочарован своим выступлением против «Мальорки» 1
13:48 · Испания. Ла Лига
Экс-тренер «Рубина» отказал клубу Ла Лиги
13:42 · Испания. Ла Лига
Рюдигер может сыграть с «Жироной»
Все новости
Рекомендуем