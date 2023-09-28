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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Алавесом»

28 Сентября 2023 • 21:57 Комментировать
Сельта
1:1
Алавес
окончен

Аутсайдеры Ла Лиги «Сельта» и «Алавес» провели матч седьмого тура. Хозяева нечасто угрожали воротам соперника, играя по счету. На 35-й минуте Рафа Марин ошибся и стал автором автогола. В компенсированное время первого тайма был лучший момент у гостей, Абдеррахман Реббах ударом головой едва не сравнял счет - парировано. Последнюю четверть поединка «Сельта» провела вдесятером после удаления Луки де ла Торре. И достаточно быстро гости реализовали свой шанс, Хави Лопес вывел на убойную позицию Сэмюэля Омородиона - 1:1.

«Алавес» с 7 очками делит 12-е место, «Сельта» - 17-е с 5 очками.

Протокол игры  
Сельта1:1Алавес
(1:0) Марин Рафа35'  
  73'Омородион Сэмюэль (1:1)
Вильяр ИванАйду ДжозефСтарфельт КарлНуньес УнайМингеса ОскарРистич МихайлоБамба Джонатан 75' (Дотор Карлос ( 75') Пейнадо Франсиско  53' 63' (Дувикас Анастасиос ( 63') Де ла Торре Лука  15'  68'Ларсен Йорген 56' (Перес Карлес ( 56'  76') Аспас Яго  53' 63' (Тапия Ренато ( 63')
Запасные: Санчес МануэльСотело ХьюгоМарчесин АгустинГуаита ВисентеРодригес МигельСведберг ВиллиотВаскес КевинДомингес Карлос
Сивера АнтониоГоросабел АндониМарин Рафа  90'Седлар АлександрХави Лопеc  78' 85' (Дуарте Рубен ( 85') Хаджи Янис 69' (Кике Гарсия ( 69') Гевара АндерГуриди Хон 63' (Бланко Антонио ( 63') Сола Алекс 69' (Алькаин Чебер ( 69') Омородион СэмюэльРеббах Абдеррахман 62' (Риоха Луис ( 62')
Запасные: Абкар АбделькабирРодригес АдрианКаррикабуру ХонМараш НиколаТеналья НауэльБенавидес КарлосОвоно Хесус
28 сентября. Стадион "Балаидос".

 

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