«Сельта» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Алавесом»

Аутсайдеры Ла Лиги «Сельта» и «Алавес» провели матч седьмого тура. Хозяева нечасто угрожали воротам соперника, играя по счету. На 35-й минуте Рафа Марин ошибся и стал автором автогола. В компенсированное время первого тайма был лучший момент у гостей, Абдеррахман Реббах ударом головой едва не сравнял счет - парировано. Последнюю четверть поединка «Сельта» провела вдесятером после удаления Луки де ла Торре. И достаточно быстро гости реализовали свой шанс, Хави Лопес вывел на убойную позицию Сэмюэля Омородиона - 1:1.

«Алавес» с 7 очками делит 12-е место, «Сельта» - 17-е с 5 очками.