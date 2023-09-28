«Сельта» в меньшинстве удержала ничью в матче с «Алавесом»

Аутсайдеры Ла Лиги «Сельта» и «Алавес» провели матч седьмого тура. Хозяева нечасто угрожали воротам соперника, играя по счету. На 35-й минуте Рафа Марин ошибся и стал автором автогола. В компенсированное время первого тайма был лучший момент у гостей, Абдеррахман Реббах ударом головой едва не сравнял счет - парировано. Последнюю четверть поединка «Сельта» провела вдесятером после удаления Луки де ла Торре. И достаточно быстро гости реализовали свой шанс, Хави Лопес вывел на убойную позицию Сэмюэля Омородиона - 1:1.
«Алавес» с 7 очками делит 12-е место, «Сельта» - 17-е с 5 очками.
Протокол игры
|(1:0) Марин Рафа35'
|73'Омородион Сэмюэль (1:1)
Вильяр Иван•Айду Джозеф•Старфельт Карл•Нуньес Унай•Мингеса Оскар•Ристич Михайло•Бамба Джонатан75' (Дотор Карлос (75') •Пейнадо Франсиско 53'63' (Дувикас Анастасиос (63') •Де ла Торре Лука 15'• 68'Ларсен Йорген56' (Перес Карлес (56') • 76'Аспас Яго 53'63' (Тапия Ренато (63')
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Марин Рафа• 90'Седлар Александр•Хави Лопеc 78'85' (Дуарте Рубен (85') •Хаджи Янис69' (Кике Гарсия (69') •Гевара Андер•Гуриди Хон63' (Бланко Антонио (63') •Сола Алекс69' (Алькаин Чебер (69') •Омородион Сэмюэль•Реббах Абдеррахман62' (Риоха Луис (62')
28 сентября. Стадион "Балаидос".
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