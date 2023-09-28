Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер продолжает залечивать травму.

18-летний футболист был близок к возвращению в строй после травмы, полученной в период предсезонной подготовки, однако снова угодил в лазарет. Ранее предполагалось, что турок пропустит несколько недель, однако, как информирует Diario AS, Карло Анчелотти будет вынужден обходить без восходящей звезды дольше: судя по всему, Гюлер сможет вновь выйти на поле только в ноябре, вскоре после матча с «Барселоной», который пройдёт 28 октября.

Напомним, что Арда Гюлер перешёл в «Реал» минувшим летом из турецкого «Фенербахче».