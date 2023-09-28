​Хави прокомментировал обвинения в адрес «Барселоны»

«Барселоне» предъявили обвинения во взяточничестве, и теперь клубу угрожают серьёзные санкции вплоть до исключения из Ла Лиги и Лиги чемпионов. Комментарий по поводу ситуации дал главный тренер каталонской команды Хави.

«Новостей о деле Негрейры будет всё больше. Но у меня никогда, никогда не было ощущения, что судьи принимают решения в пользу «Барселоны». Никогда», - сказал Хави журналистам.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к домашнему матчу чемпионата Испании против «Севильи». Игра начнётся 29 сентября в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

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