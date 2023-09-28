Мендилибар высказался о том, как «Севилья» может обыграть «Барселону»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар ответил на вопросы журналистов о предстоящем матче с «Барселоной».

Команды встретятся в пятницу в поединке восьмого тура Ла Лиги. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Как обыграть «Барселону»? В этой команде собраны отличные игроки, но в этом сезоне «Барса» пропускает больше голов, чем в прошлом. Это позволяет нам рассчитывать на то, что у нас будут свои голевые моменты. Чтобы победить, нужно забить больше одного гола, поскольку соперники такого уровня всегда забивают минимум один раз», – приводит Barca Uviversal слова Мендилибара.