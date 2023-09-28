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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави высказался перед матчем «Севильей»

28 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать
Барселона
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Севилья
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29.09 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий перед пятничным матчем Ла Лиги против «Севильи».

«Матч с «Севильей» будет очень сложным, жёстким и физическим. Но мы сыграем дома. Нам нужны наши болельщики и атмосфера, чтобы вернуться на победный путь.

В прошлом сезоне мы блестяще оборонялись, а сейчас это не так. Нам нужно улучшиться и вернуть атмосферу прошлого сезона, чтобы выигрывать титулы», - слова Хави приводит пресс-служба «Барселоны».

Матч «Барселона» - «Севилья» стартует 29 сентября в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что во вторник «Барселона» не смогла обыграть «Мальорку» - ничья 2:2.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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