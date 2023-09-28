Ла Лига может оштрафовать «Атлетик» из-за поведения фанатов

Ла Лига может оштрафовать «Атлетик» из Бильбао за поведение фанатов клуба.

Как сообщает The Athletic, лига крайне возмущена поведением болельщиков басков в недавнем матче против «Хетафе» (2:2) – они скандировали грубые фразы в адрес нападающего «Хетафе» Мэйсона Гринвуда, желая ему смерти.

Отметим, что ранее подобным «отметились» фанаты другого клуба Ла Лиги – «Осасуны».

На счету молодого англичанина уже три сыгранных матча в чемпионате Испании за клуб из пригорода Мадрида, в рамках них он отметился одним оформленным ассистом.