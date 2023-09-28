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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига может оштрафовать «Атлетик» из-за поведения фанатов

28 Сентября 2023 • 19:03 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетик Б
1 2.25 X 3.30 2 3.45
30.09 22:00

Ла Лига может оштрафовать «Атлетик» из Бильбао за поведение фанатов клуба.

Как сообщает The Athletic, лига крайне возмущена поведением болельщиков басков в недавнем матче против «Хетафе» (2:2) – они скандировали грубые фразы в адрес нападающего «Хетафе» Мэйсона Гринвуда, желая ему смерти.

Отметим, что ранее подобным «отметились» фанаты другого клуба Ла Лиги – «Осасуны».

На счету молодого англичанина уже три сыгранных матча в чемпионате Испании за клуб из пригорода Мадрида, в рамках них он отметился одним оформленным ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Хетафе Мэйсон Гринвуд
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИК Б
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