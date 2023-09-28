Так называемое «дело Негрейры» набирает обороты. Несколько авторитетных испанских СМИ, в частности El Debate, сообщают о том, что «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве.

Согласно материалам дела, к которым получили доступ журналисты, «Барселона» заплатила 7,5 миллиона евро бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Негрейре. Обвинения предъявлены не только клубу, но и его бывшим президентам – Хосепу Бартомеу и Сандро Роселю. Кроме того, в числе обвиняемых находится Хосе Негрейра и его сын – Хавьер Энрикес Ромеро.

В деле говорится, что такая выплата должностному лицу является преступлением.

В Испании пишут о том, что «Барселону» по итогам судебного процесса могут даже выгнать из Ла Лиги во второй дивизион.