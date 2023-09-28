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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселону» могут выгнать из Ла Лиги – клубу предъявлены обвинения слухи

28 Сентября 2023 • 15:28 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
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29.09 22:00

Так называемое «дело Негрейры» набирает обороты. Несколько авторитетных испанских СМИ, в частности El Debate, сообщают о том, что «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве.

Согласно материалам дела, к которым получили доступ журналисты, «Барселона» заплатила 7,5 миллиона евро бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Негрейре. Обвинения предъявлены не только клубу, но и его бывшим президентам – Хосепу Бартомеу и Сандро Роселю. Кроме того, в числе обвиняемых находится Хосе Негрейра и его сын – Хавьер Энрикес Ромеро.

В деле говорится, что такая выплата должностному лицу является преступлением. 

В Испании пишут о том, что «Барселону» по итогам судебного процесса могут даже выгнать из Ла Лиги во второй дивизион.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сандро Росель Хосеп Бартомеу Дело Негрейры
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Сентября 2023 в 15:37
Я бы расстрелял.. Хе..
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