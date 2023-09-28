Центральный защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес был разочарован своим выступлением против «Мальорки». Напомним, поединок закончился вничью 2:2, а «сине-гранатовые» позже упустили лидерство в Ла Лиге.

По информации от издания Sport, Мартинес находился в очень плохом настроении после матча с «Мальоркой». При этом партнёры пытались успокоиться Иньиго и не винили его в плохом результате.

Напомним, Мартинес перебрался в каталонскую «Барселону» минувшим летом из «Атлетика» Бильбао. Футболист подписал контракт на правах свободного агента и достался «сине-гранатовым» бесплатно.