Экс-тренер «Рубина» отказал клубу Ла Лиги

53-летний испанский специалист Хави Грасия, который известен в чемпионате России по работе в казанском «Рубине», имел вариант трудоустройства в Ла Лиге.

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, тренер получил предложение от руководства «Альмерии». Во время обсуждения условий сотрудничества Грасия принял решение отказаться от работы в стане аутсайдера чемпионата Испании.

Напомним, что последним местом работы Хави был английский «Лидс», из которого наставник ушел летом прошлого года. «Рубин» испанский специалист тренировал с 2016 по 2017 год.