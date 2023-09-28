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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-тренер «Рубина» отказал клубу Ла Лиги

28 Сентября 2023 • 13:48 Комментировать

53-летний испанский специалист Хави Грасия, который известен в чемпионате России по работе в казанском «Рубине», имел вариант трудоустройства в Ла Лиге.

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, тренер получил предложение от руководства «Альмерии». Во время обсуждения условий сотрудничества Грасия принял решение отказаться от работы в стане аутсайдера чемпионата Испании.

Напомним, что последним местом работы Хави был английский «Лидс», из которого наставник ушел летом прошлого года. «Рубин» испанский специалист тренировал с 2016 по 2017 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Хави Грасия
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