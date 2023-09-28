Рюдигер может сыграть с «Жироной»

Травма центрального защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера оказалась не такой серьёзной, как опасался медицинский штаб команды. По информации от журналиста Мелькора Руиса, у немца незначительное повреждение. Есть шансы, что он успеет восстановиться к матчу против лидера чемпионата Испании в лице «Жироны».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после вчерашней победы над «Лас-Пальмасом» заявил на пресс-конференции, что Рюдигер вряд ли сыграет с «Жироной». Тем не менее, утренние тесты показали позитивный результат, который даёт намцу надежду на участие в поединке.