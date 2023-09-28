«Барселона» следующим летом может подписать игрока «Бетиса» на правах свободного агента

Защитник «Бетиса» Хуан Миранда следующим летом может оказаться в каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» думают над приглашением футболиста следующим летом на правах свободного агента.

У Миранды остаётся год по контракту с «Бетисом», который защитник пока не планирует продлевать. Если Хуан решит покинуть команду на правах свободного агента, «Барселона» может стать для него вполне реальным вариантом для продолжения карьеры.

23-летний Миранда является воспитанником «Барселоны». Летом 2020 года футболист покинул каталонский клуб на постоянной основе ради перехода в «Бетис».