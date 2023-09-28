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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-защитник «Баварии» может перейти в «Реал» слухи

28 Сентября 2023 • 12:26 Комментировать

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, который сейчас находится в статусе свободного агента, может переехать в испанский чемпионат.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий замену Эдеру Милитао. Бразилец надолго выбыл из строя из-за травмы колена. «Сливочные» могут арендовать Жерома до конца сезона.

Последним местом работы Боатенга был французский «Лион». Немец покинул команду минувшим летом.

В прошлом сезоне Лиги 1 защитник провел за «Лион» восемь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жером Боатенг
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