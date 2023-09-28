Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, который сейчас находится в статусе свободного агента, может переехать в испанский чемпионат.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий замену Эдеру Милитао. Бразилец надолго выбыл из строя из-за травмы колена. «Сливочные» могут арендовать Жерома до конца сезона.

Последним местом работы Боатенга был французский «Лион». Немец покинул команду минувшим летом.

В прошлом сезоне Лиги 1 защитник провел за «Лион» восемь матчей.