«Атлетико» принял решение по Депаю

В мадридском «Атлетико» склоняются к расставанию с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в стане «матрасников» с каждым днем все меньше рассчитывают на 29-летнего футболиста, контракт которого истекает летом 2025 года. Мадридский топ-клуб планирует расстаться с Депаем в ближайшие трансферные окна.

За «Атлетико» Мемфис выступает с января текущего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Депай провел четыре поединка, отметившись двумя забитыми мячами.