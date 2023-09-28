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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» принял решение по Депаю

28 Сентября 2023 • 12:20 Комментировать

В мадридском «Атлетико» склоняются к расставанию с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в стане «матрасников» с каждым днем все меньше рассчитывают на 29-летнего футболиста, контракт которого истекает летом 2025 года. Мадридский топ-клуб планирует расстаться с Депаем в ближайшие трансферные окна.

За «Атлетико» Мемфис выступает с января текущего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Депай провел четыре поединка, отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай
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