Браим Диас играл с «Лас-Пальмасом», несмотря на проблемы с плечом

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас играл против «Лас-Пальмаса», несмотря на проблемы с плечом. По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, у хавбека было смещение плеча, но он всё равно вышел на поле с первых минут.

Напомним, Диас вчера открыл счёт в матче и помог своей команде победить 2:0. Вчерашний гол стал для полузащитника первым в сезоне. Ранее футболист провёл три кампании на правах аренды в составе итальянского «Милана».

Диас вчера покинул поле на 57-й минуте, так как проблемы с плечом не позволяли ему провести больше времени. Браим является игроком «Реала» с января 2019 года, когда перебрался в команду из «Манчестер Сити».