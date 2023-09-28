Камавинга в шаге от нового контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга находится в шаге от того, чтобы подписать новый контракт с командой Карло Анчелотти. По информации от журналиста Фабрицио Романо, по условиям новой сделки французский хавбек получит прибавку к зарплате. Также в контракте будет прописана солидная сумма отступных.

Напомним, Камавинга выступает за мадридский «Реал» с лета 2021 года, когда перебрался из «Ренна». Француз успел провести за «королевский клуб» два сезона, в которых уже успел выиграть все возможные трофеи.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 7 матчей в чемпионате Испании, но не отметился ни одним результативным действием.