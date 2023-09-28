Браим Диас: «Могу только поблагодарить фанатов за тёплый приём»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал свой первый гол в сезоне. Вчера вечером испанский хавбек поразил ворота «Лас-Пальмаса» и помог своей команде одержать уверенную победу со счётом 2:0.

«Могу только поблагодарить фанатов за тёплый приём. Я очень счастлив быть дома и играть за эту эмблему. Сыграть 30 минут за «Реал» – это всё равно, что сыграть 90 минут за любую другую команду», – сказал Диас на послематчевом интервью.

Напомним, предыдущие три сезона Диас провёл на правах аренды в составе «Милана». Ранее футболист также успел поиграть за «Манчестер Сити». На счету Браима один гол в пяти поединках этого розыгрыша Ла Лиги.