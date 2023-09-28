Анчелотти: «Беллингем и Модрич были уставшими, поэтому они не вышли в старте с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитники Лука Модрич и Джуд Беллингем не вышли в стартовом составе команды в матче с «Лас-Пальмасом» в последнем туре чемпионата Испании.

«Беллингем и Модрич были уставшими, поэтому они не вышли в старте с «Лас-Пальмасом». Я предпочёл предоставить им отдых. Мы не хотим рисковать своими игроками», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» вчера обогнал в таблице Ла Лиги «Барселону», но лидером чемпионата сейчас является «Жирона», на счету которого на один пункт больше, чем у «королевского клуба».