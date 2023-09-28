Анчелотти: «Травма Гюлера незначительная, но он очень расстроен»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Арды Гюлера, который до сих пор не дебютировал за «королевский клуб» после своего летнего трансфера из «Фенербахче».

«Арде не повезло. Когда он закончил тренировку во вторник, всё было в порядке. После тренировки он почувствовал что-то в мышцах. Он был разочарован. Травма Гюлера незначительная, но из-за неё он не смог получить игровые минуты в матче с «Лас-Пальмасом», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Гюлер получил серьёзную травму летом, но недавно восстановился. Правда, сразу после этого Арда получил мышечное повреждение.