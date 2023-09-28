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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» потерял двух важных игроков

28 Сентября 2023 • 07:22 Комментировать

Мадридский «Реал» потерял двух ведущих защитников в поединке седьмого тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Об этом в разговоре с журналистами сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Алаба травмировался и не сыграет с «Жироной». У Рюдигера ушиб», - передает слова итальянского специалиста Football-Espana.

Напомним, что «королевский» клуб отпраздновал уверенную домашнюю победу над «Лас-Пальмасом» со счетом 2:0.

После семи туров подопечные Карло Анчелотти набрали 18 баллов и располагаются на второй позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба Антонио Рюдигер
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