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Обедзинский: «У Захаряна в «Реал Сосьедаде» сложится как у Кокорина в «Фиорентине» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 03:53 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил скепсис относительно перспектив российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

- Не хочу даже про Захаряна говорить ничего. Как сложится у него в «Реал Сосьедаде»? Как у Кокорина в «Фиорентине». Наверно, в аренду скоро уйдёт. Надо было Захаряну ещё в России обкатываться. Что он может сделать в «Реал Сосьедаде», если он и в «Динамо»-то нормально не играл? В Испании все футболисты на голову выше. Для чего Захарян туда уехал? Лишь бы попасть в европейский клуб? Чтоб сидеть там на скамейке?

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Ла Лига Примера Владимир Обедзинский Арсен Захарян
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