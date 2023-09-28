Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Кадис» и «Райо Вальекано» разошлись по-доброму

28 Сентября 2023 • 00:41 Комментировать
Кадис
0:0
Райо Вальекано
окончен

В не самом сильном матче седьмого тура испанского чемпионата «Кадис» и «Райо Вальекано» решили не огорчать друг друга и сыграли по нулям. Для обеих команд это вторая ничья кряду после того, как и в предыдущем туре они сыграли вничью со своими тогдашними оппонентами.

Теперь «Кадису» предстоит непростой матч с мадридским «Атлетико» в следующем туре, ну а «Райо Вальекано» сыграет с «Мальоркой».

Протокол игры  
Кадис0:0Райо Вальекано
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес Луис  59'Хименес ФалиЭрнандес Хави V  45'Алехо Иван  51' 64' (Рамос Кристофер ( 64') Алькарас Рубен  73'Эскаланте Гонсало 83' (Мари Хосе ( 83') Мачис Дарвин 64' (Наварро Роберто ( 64') Рохер Марти 64' (Собрино Рубен ( 64') Макси Гомес  5' 77' (Гвардиола Серхи ( 77')
Запасные: Пирес ЛукасНегредо АльвароКуаме РоминигуеХиль ДавидМере ХорхеМбайе МамадуСальдуа Хосеба
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин Абдул  88'  88'Лежён Флорьян  82'Эспино Альфонсо  44'Сисс Пате  68'Валентин ОскарДе Фрутос Хорхе 66' (Паласон Иси ( 66') Трехо Оскар  43' 75' (Рауль де Томас ( 75') Гарсия Альваро Ривера 85' (Бебе Тьягу ( 85') Камелло Серхио 75' (Перес Кике ( 75')
Запасные: Посо ХосеМендес ДиегоЧаваррия Пеп  43'Карденас ДаниЛопес УнаиЭрнандес АриданеФалькао РадамельРатиу Андрей
27 сентября. Стадион "Нуэво Мирандилья".

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кадис Райо Вальекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе Хетафе
2
2
1.83 3.45 5.20
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Жирона Жирона
1
2
1.61 4.50 5.40
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
0
1.32 6.40 8.60
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
0
2.60 3.15 3.05
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
1
2.50 3.25 3.10
Видео
28.09.23 в 20:00
Сельта Сельта
Алавес Алавес
2.07 3.30 4.10
Видео
28.09.23 в 20:00
Гранада Гранада
Бетис Бетис
3.30 3.35 2.34
Видео
28.09.23 в 22:30
Осасуна Осасуна
Атлетико М Атлетико М
3.65 3.65 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
00:41 · Испания. Ла Лига
​«Кадис» и «Райо Вальекано» разошлись по-доброму
00:37 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» уступила дома «Реал Сосьедаду»
27 Сентября
23:28 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Я рад, что забил свой первый гол за «Барселону»
22:09 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» в меньшинстве едва не обыграл «Хетафе»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:54 · Испания. Ла Лига
«Жирона» возглавила Ла Лигу, добыв волевую победу над «Вильярреалом» 1
21:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» спокойно переиграл «Лас-Пальмас»
21:10 · Испания. Ла Лига
Хави — о падении Ямаля: Мне показалось, что там был фол 2
20:04 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Севилья: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 29 сентября 2023
19:52 · Испания. Ла Лига
Левандовски — претендент на звание игрока месяца в Ла Лиге
19:41 · Испания. Ла Лига
Тренер «Мальорки» — о падении Ямаля: «Это пенальти» 2
19:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 13
18:33 · Испания. Ла Лига
​Депай не сыграет с «Осасуной»
18:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» огласил стартовый состав на матч против «Лас-Пальмаса» - Беллингем и Винисиус остались на замене
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Барселона» поспорят за форварда слухи
Все новости
Рекомендуем