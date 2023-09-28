​«Кадис» и «Райо Вальекано» разошлись по-доброму

В не самом сильном матче седьмого тура испанского чемпионата «Кадис» и «Райо Вальекано» решили не огорчать друг друга и сыграли по нулям. Для обеих команд это вторая ничья кряду после того, как и в предыдущем туре они сыграли вничью со своими тогдашними оппонентами.
Теперь «Кадису» предстоит непростой матч с мадридским «Атлетико» в следующем туре, ну а «Райо Вальекано» сыграет с «Мальоркой».
Протокол игры
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис• 59'Хименес Фали•Эрнандес Хави V• 45'Алехо Иван 51'64' (Рамос Кристофер (64') •Алькарас Рубен• 73'Эскаланте Гонсало83' (Мари Хосе (83') •Мачис Дарвин64' (Наварро Роберто (64') •Рохер Марти64' (Собрино Рубен (64') •Макси Гомес 5'77' (Гвардиола Серхи (77')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул 88'• 88'Лежён Флорьян• 82'Эспино Альфонсо• 44'Сисс Пате• 68'Валентин Оскар•Де Фрутос Хорхе66' (Паласон Иси (66') •Трехо Оскар 43'75' (Рауль де Томас (75') •Гарсия Альваро Ривера85' (Бебе Тьягу (85') •Камелло Серхио75' (Перес Кике (75')
27 сентября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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