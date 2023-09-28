​«Кадис» и «Райо Вальекано» разошлись по-доброму

В не самом сильном матче седьмого тура испанского чемпионата «Кадис» и «Райо Вальекано» решили не огорчать друг друга и сыграли по нулям. Для обеих команд это вторая ничья кряду после того, как и в предыдущем туре они сыграли вничью со своими тогдашними оппонентами.

Теперь «Кадису» предстоит непростой матч с мадридским «Атлетико» в следующем туре, ну а «Райо Вальекано» сыграет с «Мальоркой».