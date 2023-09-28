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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Валенсия» уступила дома «Реал Сосьедаду»

28 Сентября 2023 • 00:37 Комментировать
Валенсия
0:1
Реал Сосьедад
окончен

Неровно выступающая «Валенсия» проиграла в домашнем матче «Реал Сосьедаду», пропустив еще в первом тайме. Единственный гол забил Карлос Фернандес.

В следующем туре «летучие мыши» сыграют на выезде с «Бетисом». «Реал Сосьедад» же предстоит баскское дерби - сражение с «Атлетиком».

Протокол игры  
Валенсия0:1Реал Сосьедад
  32'Фернандес Карлос (0:1)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 46' (Москера Кристиан ( 46'  79') Дьякаби МуктарОзкаджар ДженкГайя Хосе 55' (Алмейда Андре IV ( 55') ПепелуГерра Хавьер  45'Перес Фран 55' (Габриэль Паулиста ( 55') Амалла Селим  42'  45'Ногуэроль Диего Лопес 74' (Яремчук Роман ( 74') Дуро Уго
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианХауме ДоменекДомингес МариоТаррега СесарГосальбес ПаблоИрансо РубоГильямон Уго
Ремиро АлехандроТраоре Амари  45' 46' (Одриосола Альваро ( 46') Ариц ЭлустондоПачеко Хон  25' 61' (Субельдия Игор ( 61'  90') Тирни Киран 72' (Муньос Айхен ( 72') Мерино Микель  81'Урко Гонсалес  14' 46' (Субименди Мартин ( 46') Туррьентес Беньят 61' (Браис Мендес ( 61'  68') Оярсабаль МикельФернандес Карлос  62'Чо Мохамед-Али
Запасные: Умар СадикЗахарян АрсенКубо ТакефусаАндре СилваМарреро УнаиБарренечеа АндерЛе Норман РобенОласагасти Хон
27 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 


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