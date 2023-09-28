​«Валенсия» уступила дома «Реал Сосьедаду»

Неровно выступающая «Валенсия» проиграла в домашнем матче «Реал Сосьедаду», пропустив еще в первом тайме. Единственный гол забил Карлос Фернандес.
В следующем туре «летучие мыши» сыграют на выезде с «Бетисом». «Реал Сосьедад» же предстоит баскское дерби - сражение с «Атлетиком».
Протокол игры
|32'Фернандес Карлос (0:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри46' (Москера Кристиан (46') • 79'Дьякаби Муктар•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе55' (Алмейда Андре IV (55') •Пепелу•Герра Хавьер• 45'Перес Фран55' (Габриэль Паулиста (55') •Амалла Селим 42'• 45'Ногуэроль Диего Лопес74' (Яремчук Роман (74') •Дуро Уго
Ремиро Алехандро•Траоре Амари 45'46' (Одриосола Альваро (46') •Ариц Элустондо•Пачеко Хон 25'61' (Субельдия Игор (61') • 90'Тирни Киран72' (Муньос Айхен (72') •Мерино Микель• 81'Урко Гонсалес 14'46' (Субименди Мартин (46') •Туррьентес Беньят61' (Браис Мендес (61') • 68'Оярсабаль Микель•Фернандес Карлос• 62'Чо Мохамед-Али
27 сентября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя