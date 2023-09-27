Фермин Лопес: «Я рад, что забил свой первый гол за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился впечатлениями после своего гола в ворота «Мальорки».

Встреча седьмого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 2:2. 20-летний футболист вышел на замену на 64-минуте и отметился одним забитым мячом с передачи Рафиньи Диаса.

«Я рад, что забил свой первый гол, но мы должны продолжать расти», — приводит слова Лопеса Barcacentre.

После семи туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.

Следующим соперником каталонской команды станет «Севилья». Встреча запланирована на 29 сентября. Начало — в 22:00 по московскому времени.