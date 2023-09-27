«Атлетик» в меньшинстве едва не обыграл «Хетафе»

Здорово выглядящий «Атлетик» в седьмом туре Ла Лиги играл дома против «Хетафе». Уже на шестой минуте баски повели после прицельного дальнего удара Юри Берчиче. Борха Майораль по-настоящему проверил вратаря в середине тайма. Горка Гурусета зарядил в штангу. Серьезное влияние на игру оказало удаление Ойяна Сансета на 45-й минуте за грубый прием. Уже на 51-й минуте Гастон Альварес ударом головой сравнял счет. Но Иньяки Уильямс ответил результативной попыткой - 2:1. Неманья Максимович едва не сравнял, но головой пробил в перекладину. И все же постоянные навесы принесли гостям успех - Хуан Латаса забил второй гол «Хетафе».
«Атлетик» с 14 очками идет четвертым, у противника восемь пунктов и девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Юри Берчиче6'
|51'Альварес Гастон (1:1)
|(2:1) Уильямс Иньяки62'
|83'Латаса Хуан (2:2)
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор 2'46' (Йерай Альварес (46') • 90'Юри Берчиче•Весга Микель65' (Гарсия Дани (65') •Эррера Андер82' (Прадос Беньят (82') •Уильямс Иньяки•Сансет Ойян• 45'Беренгер Алекс85' (Муньяин Икер (85') •Гурусета Горка 58'65' (Гарсия Рауль (65') 90'
Сория Давид•Дуарте Домингуш•Альварес Гастон•Рико Диего•Иглесиас Хуан77' (Дьене Даконам (77') • 90'Анхилери Фабрисио 83'65' (Оскар Родригес (65') • 90'Аленья Карлес65' (Латаса Хуан (65') •Арамбарри Мауро77' (Кармона Хосе Анхель (77') •Максимович Неманья85' (Мата Хайме (85') •Гринвуд Мэйсон•Майораль Борха
27 сентября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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