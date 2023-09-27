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«Атлетик» в меньшинстве едва не обыграл «Хетафе»

27 Сентября 2023 • 22:09 Комментировать
Атлетик Б
2:2
Хетафе
окончен

Здорово выглядящий «Атлетик» в седьмом туре Ла Лиги играл дома против «Хетафе». Уже на шестой минуте баски повели после прицельного дальнего удара Юри Берчиче. Борха Майораль по-настоящему проверил вратаря в середине тайма. Горка Гурусета зарядил в штангу. Серьезное влияние на игру оказало удаление Ойяна Сансета на 45-й минуте за грубый прием. Уже на 51-й минуте Гастон Альварес ударом головой сравнял счет. Но Иньяки Уильямс ответил результативной попыткой - 2:1. Неманья Максимович едва не сравнял, но головой пробил в перекладину. И все же постоянные навесы принесли гостям успех - Хуан Латаса забил второй гол «Хетафе».

«Атлетик» с 14 очками идет четвертым, у противника восемь пунктов и девятое место.

Протокол игры  
Атлетик Б2:2Хетафе
(1:0) Юри Берчиче6'  
  51'Альварес Гастон (1:1)
(2:1) Уильямс Иньяки62'  
  83'Латаса Хуан (2:2)
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес Айтор  2' 46' (Йерай Альварес ( 46'  90') Юри БерчичеВесга Микель 65' (Гарсия Дани ( 65') Эррера Андер 82' (Прадос Беньят ( 82') Уильямс ИньякиСансет Ойян  45'Беренгер Алекс 85' (Муньяин Икер ( 85') Гурусета Горка  58' 65' (Гарсия Рауль ( 65'  90')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерЛекуе ИньигоMalcom AresГомес Унаи
Сория ДавидДуарте ДомингушАльварес ГастонРико ДиегоИглесиас Хуан 77' (Дьене Даконам ( 77'  90') Анхилери Фабрисио  83' 65' (Оскар Родригес ( 65'  90') Аленья Карлес 65' (Латаса Хуан ( 65') Арамбарри Мауро 77' (Кармона Хосе Анхель ( 77') Максимович Неманья 85' (Мата Хайме ( 85') Гринвуд МэйсонМайораль Борха
Запасные: Альдерете ОмарЛосано ЭнтониДамиан Суарес  6'Митрович СтефанБенито ХорхеФузато ДаниэлПатрик Джон
27 сентября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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