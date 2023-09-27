«Атлетик» в меньшинстве едва не обыграл «Хетафе»

Здорово выглядящий «Атлетик» в седьмом туре Ла Лиги играл дома против «Хетафе». Уже на шестой минуте баски повели после прицельного дальнего удара Юри Берчиче. Борха Майораль по-настоящему проверил вратаря в середине тайма. Горка Гурусета зарядил в штангу. Серьезное влияние на игру оказало удаление Ойяна Сансета на 45-й минуте за грубый прием. Уже на 51-й минуте Гастон Альварес ударом головой сравнял счет. Но Иньяки Уильямс ответил результативной попыткой - 2:1. Неманья Максимович едва не сравнял, но головой пробил в перекладину. И все же постоянные навесы принесли гостям успех - Хуан Латаса забил второй гол «Хетафе».

«Атлетик» с 14 очками идет четвертым, у противника восемь пунктов и девятое место.