«Жирона» возглавила Ла Лигу, добыв волевую победу над «Вильярреалом»

В седьмом туре Ла Лиги «Вильярреал» принимал шикарно стартовавшую «Жирону», и гости сегодня были гораздо острее противника. Луис Моралес в первой атаке не попал в рамку в отличной позиции. Все самое интересное началось после перерыва, Даниэль Парехо реализовав пенальти, при этом вратарь едва не выручил. Вскоре Артём Довбик головой вколотил мяч в сетку после подачи Савио. Спустя пять минут уже кросс Алеша Гарсии и Эрик Гарсия головой в упор послал мяч в сетку. Алеш Гарсия также отметился попаданием издали в перекладину.
«Жирона» победила со счетом 2:1 и вышла на чистое первое место. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Парехо Даниэль49'
|56'Довбик Артём (1:1)
|61'Гарсия Эрик (1:2)
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль78' (Бреретон Бен (78') • 90'Манди Аисса•Педраса Альфонсо•Моралес Луис78' (Габбия Маттео (78') •Парехо Даниэль88' (Тригерос Мануэль (88') •Капу Этьен59' (Террац Рамон (59') •Пино Йереми 16'59' (Ахомач Илиас (59') •Сорлот Александр•Баэна Алехандро 88'
Запасные: Рейна Пепе•Фемения Кико•Комесанья Санти•Carlos Romero
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау52' (Коуто Ян (52') •Гарсия Эрик89' (Блинд Дэйли (89') •Давид Лопес•Гутьеррес Мигель• 90'Цыганков Виктор89' (Jhon Solis (89') •Эррера Янгель• 58'Гарсия Алеш•Мартин Иван53' (Порту Кристиан (53') •Савио III•Довбик Артём69' (Стуани Кристиан (69')
27 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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