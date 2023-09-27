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«Жирона» возглавила Ла Лигу, добыв волевую победу над «Вильярреалом»

27 Сентября 2023 • 21:54 Комментировать (1)
Вильярреал
1:2
Жирона
окончен

В седьмом туре Ла Лиги «Вильярреал» принимал шикарно стартовавшую «Жирону», и гости сегодня были гораздо острее противника. Луис Моралес в первой атаке не попал в рамку в отличной позиции. Все самое интересное началось после перерыва, Даниэль Парехо реализовав пенальти, при этом вратарь едва не выручил. Вскоре Артём Довбик головой вколотил мяч в сетку после подачи Савио. Спустя пять минут уже кросс Алеша Гарсии и Эрик Гарсия головой в упор послал мяч в сетку. Алеш Гарсия также отметился попаданием издали в перекладину.

«Жирона» победила со счетом 2:1 и вышла на чистое первое место. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вильярреал1:2Жирона
(1:0) Парехо Даниэль49'  
  56'Довбик Артём (1:1)
  61'Гарсия Эрик (1:2)
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль Рауль 78' (Бреретон Бен ( 78'  90') Манди АиссаПедраса АльфонсоМоралес Луис 78' (Габбия Маттео ( 78') Парехо Даниэль 88' (Тригерос Мануэль ( 88') Капу Этьен 59' (Террац Рамон ( 59') Пино Йереми  16' 59' (Ахомач Илиас ( 59') Сорлот АлександрБаэна Алехандро  88'
Запасные: Рейна ПепеФемения КикоКомесанья СантиCarlos Romero
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 52' (Коуто Ян ( 52') Гарсия Эрик 89' (Блинд Дэйли ( 89') Давид ЛопесГутьеррес Мигель  90'Цыганков Виктор 89' (Jhon Solis ( 89') Эррера Янгель  58'Гарсия АлешМартин Иван 53' (Порту Кристиан ( 53') Савио IIIДовбик Артём 69' (Стуани Кристиан ( 69')
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес ВалериТорре Пабло
27 сентября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Комментарии (1)
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Vova52
27 Сентября 2023 в 21:57
молодцы....
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