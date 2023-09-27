«Жирона» возглавила Ла Лигу, добыв волевую победу над «Вильярреалом»

В седьмом туре Ла Лиги «Вильярреал» принимал шикарно стартовавшую «Жирону», и гости сегодня были гораздо острее противника. Луис Моралес в первой атаке не попал в рамку в отличной позиции. Все самое интересное началось после перерыва, Даниэль Парехо реализовав пенальти, при этом вратарь едва не выручил. Вскоре Артём Довбик головой вколотил мяч в сетку после подачи Савио. Спустя пять минут уже кросс Алеша Гарсии и Эрик Гарсия головой в упор послал мяч в сетку. Алеш Гарсия также отметился попаданием издали в перекладину.

«Жирона» победила со счетом 2:1 и вышла на чистое первое место. Соперник - 12-й.