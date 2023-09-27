«Реал» спокойно переиграл «Лас-Пальмас»

После поражения в матче с «Атлетико» «Реал» вернулся на победный путь, разобравшись с аутсайдерами из «Лас-Пальмаса», которые лишь в прошлом туре добыли первую победу в элите.

В середине первого тайма Браим Диас дважды выскакивал на ворота, сначала голкипер ногой отбил мяч, а повторная попытка завершилась промахом вместе с офсайдом. Начо Фернандес от линии вратарской не смог пробить стража ворот. Голкипер гостей трижды подряд спасал на последних минутах тайма, но в итоге пропустил, после прострела Лукаса Васкеса Диас поразил левую девятку. После перерыва после подачи от Родриго Хоселу головой поразил дальнюю девятку. При счете 2:0 всё стало понятно, и игра успокоилась. Вспомним разве что выход Родриго один на один - не реализован.

«Реал» поднялся на второе место, а «Лас-Пальмас» находится сразу над зоной вылета.