Хави — о падении Ямаля: Мне показалось, что там был фол

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о неназначенном пенальти в ворота «Мальорки» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Напомним, во втором тайме игрок «Мальорки» сбил в своей штрафной площади нападающего «сине-гранатовых» Ламина Ямаля. После видеоповтора арбитр заявил, что нарушения не было.

«Я посмотрел повтор эпизода с пенальти. Мне показалось, что это явный фол на Ямале. Я не могу не сказать об этом», — передает слова Хави Barca Universal.

Ранее наставник «Мальорки» Хавьер Агирре заявил, что арбитр должен был назначить пенальти в эпизоде с Ямалем.