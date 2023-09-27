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Хави — о падении Ямаля: Мне показалось, что там был фол

27 Сентября 2023 • 21:10 Комментировать (2)
Мальорка
2:2
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о неназначенном пенальти в ворота «Мальорки» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Напомним, во втором тайме игрок «Мальорки» сбил в своей штрафной площади нападающего «сине-гранатовых» Ламина Ямаля. После видеоповтора арбитр заявил, что нарушения не было.

«Я посмотрел повтор эпизода с пенальти. Мне показалось, что это явный фол на Ямале. Я не могу не сказать об этом», — передает слова Хави Barca Universal.

Ранее наставник «Мальорки» Хавьер Агирре заявил, что арбитр должен был назначить пенальти в эпизоде с Ямалем.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Хави Эрнандес Ламин Ямаль
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
27 Сентября 2023 в 22:16
так показалось или явный???
NOBODY
27 Сентября 2023 в 22:16
забыл добавить, Хави - физрук! )))
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